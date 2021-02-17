شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..أمير عسير يستمع لقصة مواطنة دخل عليها قاتل ابنها يستجير بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، منزل سيدة قُتل ابنها في قرية خيبر الجنوب، التابعة لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

واستمع الأمير تركي بن طلال، خلال زيارته لقصة والدة القتيل عندما دخل عليها القاتل يستجير بها من أشقاء القتيل، وردة فعلها.

ووثق مقطع فيديو، قيام أحد أبناء السيدة، برواية القصة على أمير عسير، قائلًا: " الموقف حصل في يوم 16 من ربيع أول عام 1441، وهو أن أحد جيراننا اعتدى على أخي فقتله بسبب نزغة شيطان ".

وتابع: " القاتل أتى بوالدته وزوجته وأبنائه ودخلوا على والدتي قبل المغرب، وقال أنا في وجهك، فوقفت وقالت في وجهي من إخوان المقتول "وجورتك لكن ننتظر حكم الله عند هذه الدولة العادلة ".

وأضاف الابن أن أمه قالت: " أما الجيرة فجورتك؛ تقديرًا للعشرة أكثر من 80 عامًا " مؤكدًا أنه وأسرته رضوا بموقفها.