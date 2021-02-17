شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كشتة على الطريقة الأوروبية في المندق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قرر المواطن " ناصر شنان " كسر الروتين المعروف عن الكشتات، بتجربة وصفها بالطريقة الأوروبية.

ووثق شنان تجهيزاته لكشتة بوادي ضرك في محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة، حيث أعد الطعام بطريقة مختلفة ووضعه على الطاولة بجانب أكواب من القهوة.

وأظهر المقطع استمتاع المواطن وسط أجواء رائعة، ووجود عدد من الأطفال يلهون.

وأعرب عدد من المواطنين عن إعجابهم بتجربة شنان وكسره الروتين بتجهيزات بسيطه تعكس جاذبية وقيمة المكان.