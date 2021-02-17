شكرا لمتابعة خبر عن عضوة شورى تهاجم مركز بلاغات العنف الأسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هاجمت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، مركز تلقي بلاغات العنف الأسري، واصفة إياه بأنه يعاني من بطء الاستجابة.

وانتقدت الشعلان، آلية تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، وتعقّد الإجراءات، وتضارب التنسيق مع الجهات الأخرى.

واستنكرت تفاعل المركز مع الحالات التي تستنجد بالإعلام ومنصات التواصل وتثير ضجة اجتماعية فقط.

وطالبت الشعلان بتسريع إجراءات الحوكمة الرشيدة للمركز لتسهيل إجراءاته، وتحسين أدائه.