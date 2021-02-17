شكرا لمتابعة خبر عن جمعية طيف التوحد بالجبيل تنظم محاضرة توعوية عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نظمت جمعية طيف التوحد بمحافظة الجبيل، يوم أمس، محاضرة لأسر ذوي اضطراب التوحد عن بعد، تحت عنوان "لنضع بصمه ونرسم بسمة"، بالتعاون مع مستشفى الجبيل العام، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان والتغذية لدى أطفال التوحد.

واستعرضت المحاضرة أبرز مشاكل الفم وطرق العناية بصحة الفم والاسنان، والتغذية العلاجية لدى أطفال التوحد، وسط اقبال كبير من الأسر.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لجمعية طيف التوحد فهيد الغبيني أن هذه المحاضرة التوعوية تأتي ضمن عدد من البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية للمجتمع بالشراكة مع العديد من الجهات بهدف رفع مستوى الوعي لذوي اضطرابات التوحد وأسرهم وكيفية المحافظة عليهم وعلى صحتهم والتعرف على أهم الاساليب للتعامل معهم وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من الاندماج مع قرنائهم في المجتمع.

وأضاف: نشكر مستشفى الجبيل العام على تعاونه الدائم معنا في تقديم هذه المحاضرة والتي خصصت لصحة الفم والاسنان والتغذية العلاجية، داعياً جميع الاسر من ذوي اضطرابات التوحد الاستفادة مما تقدمه الجمعية من البرامج حيث يمكنهم التواصل من خلال ارقام الجمعية (٠١٣٣٦٣٣٣٦٦) أو من خلال حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي‏ (هنا) ‏، (هنا).