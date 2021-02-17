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وزير النقل: دمج الخطوط الحديدية في «سار» يحول السعودية لمركز لوجستي عالمي

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الرياض - محمد عبدالله - بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء..

علّق وزير النقل صالح الجاسر على قرار مجلس الوزراء بدمج شبكات الخطوط الحديدية بالمملكة تحت مظلة شركة سار.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تاريخ عريق ومستقبل سار، صدور قرار مجلس الوزراء بدمج شبكات الخطوط الحديدية بالمملكة تحت مظلة شركة سار يأتي امتداداً للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد وخطوة إلى الأمام في رحلة تطوير قطاع النقل وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي».

وأعلن مجلس الوزراء -في وقت سابق- إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1386هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 2021م، وتحل الشركة للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية -بعد إلغائها- في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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