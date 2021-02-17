السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 84,946 إصابة.

// انتهى //

05:39ت م

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سيئول 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 84,946 إصابة.// انتهى //05:39ت م0015

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