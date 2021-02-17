السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 10386 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2,739,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94171 وفاة.

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03:45ت م

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روما 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 10386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2,739,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94171 وفاة.// انتهى //03:45ت م0013

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