شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السجن والغرامة عقوبة " الريتويت " لشائعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن إعادة التغريد بتغريدة تحمل شائعة، يعتبر مشاركة في الجريمة ويعاقب عليها القانون.

وأوضح أبو راشد خلال برنامج " ياهلا "، أن كلمات مثل "منقول" أو "كما وصلني" لا تعفي الشخص من العقوبة.

وأشار إلى أن عقوبة إطلاق الشائعات، حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، هي السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة لا تزيد عن 500 ريال، أو إحدى العقوبتين.

ولفت إلى أن عقوبة صاحب الشائعة ومنتجها قد تصل إلى السجن 5 سنوات، أو غرامة قدرها 3 ملايين ريال.