شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها. وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء على روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربًا عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق. وجدد معاليه، التأكيد على موقف المملكة المرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأعرب السفير المعلمي عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا. وشدد معاليه، على رفض المملكة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية. حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.