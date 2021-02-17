شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التعليم تكشف عن خدمات جديدة بمنصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم، خدمات جديدة تمت إضافتها على منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يستفاد منها الطلاب والطلبات وأولياء الأمور.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع تويتر مقطع فيديو، يوضح الخدمات الجديدة وهي تحسينات الجدول الدراسي (وفق الخطط الدراسية الجديدة)، وتطبيق مصحف مدرستي (للطلاب وأولياء الأمور)، وخدمة إدراج (الأهداف التعليمية)، وخدمة بنك الإثراءات (لرفع المواد الإثرائية على المنصة)، وخدمة الإعلانات (ونشرها على مستوى المدرسة والفصل)، وخدمة تحكيم المحتوى (من قبل المشرف التربوي).