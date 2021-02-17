شكرا لمتابعة خبر عن المفتي: إيذاء الجار مصيبة وبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، عن حقوق الجار.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله: " عيادته إذا مرض، وإقراضه إذا احتاج وإعانته في مهمته، وتفريج همه وعدم إيذائه، وعدم إعطاء الأولاد شيئا من فاكهة لا يجدها أولاد الجيران الفقراء ".

وتابع:" كل هذا لربط المجتمع بعضه ببعض؛ فإيذاء الجار مصيبة وبلية، في زماننا حقوق الجوار بدأت تتقلص نظير سعة المنازل وكبرها واشتغال الناس، أصبح كل همه نفسه فقط ولا يدري عن جاره أجائع هو أم شبعان وهذا مخالف لهدي النبي (صلى الله عليه وسلم) ".