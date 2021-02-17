شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من " القصبي " على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق معالي وزير التجارة ماجد القصبي على قرار مجلس الوزراء، بإنشاء بنك المنشآت الصغير والمتوسط

وقال وزير التجارة: " موافقة ‎مجلس الوزراء على تأسيس ‎بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعد إحدى ثمار ‎رؤية2030.. خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ".

يذكر أن جلسة مجلس الوزراء، عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، واتخذت عدة قرارات مهمة