شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق الرحمانية لعدم الالتزام بالاجراءات الإحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، مساء اليوم ، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب ‫محافظة جدة‬ لرصدها مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك.

يأتي ذلك في ظل متابعة الأمير مشعل بن ماجد لأعمال اللجان المختصة في عدة مواقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.