شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السليمان: المطلقة يجوز لها الزواج بعد طلاقها مباشرة بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، على سؤال حول ما إذا كان للمطلقة التي لم يدخل عليها الزوج عدة من عدمه.

وقال عبدالسلام السليمان، خلال لقائه في برنامج " فتاوى" على قناة " السعودية "، إن المطلقة التي لم يدخل عليها الزوج ليس لها عدة، ويجوز لها الزواج بعد طلاقها مباشرة.

وأوضح أنه في حالة وفاة الزوج قبل الدخول عليها يجب عليها البقاء في العدة لمدة 4 أشهر و10 أيام، كما يحق لها أن ترث من زوجها المتوفى.