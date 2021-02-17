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بالفيديو.. السليمان: المطلقة يجوز لها الزواج بعد طلاقها مباشرة بشرط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، على سؤال حول ما إذا كان للمطلقة التي لم يدخل عليها الزوج عدة من عدمه.

وقال عبدالسلام السليمان، خلال لقائه في برنامج " فتاوى" على قناة " "، إن المطلقة التي لم يدخل عليها الزوج ليس لها عدة، ويجوز لها الزواج بعد طلاقها مباشرة.

وأوضح أنه في حالة وفاة الزوج قبل الدخول عليها يجب عليها البقاء في العدة لمدة 4 أشهر و10 أيام، كما يحق لها أن ترث من زوجها المتوفى.

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