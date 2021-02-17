شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تشهِّر بمصنع يبيع أسلاكاً مغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمصنع للكابلات والأسلاك بمدينة الرياض وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة المصنع ومالكه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لبيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.

وضبطت وزارة التجارة 49 (لفة) كيبل تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتضمن ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المصنع والمالك المدير غرامة مالية 300 ألف ريال وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.