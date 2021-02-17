شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بدء تلقى سكان مكة لقاح كورونا بعد افتتاح أول مركز للتطعيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عدد من سكان العاصمة المقدسة وهم يتلقون اللقاح بعد افتتاح أول مركز للقاحات كورونا بمكة؛ والذي يتخذ من جامعة أم القرى مقراً له.

يجدر الإشارة إلى أن مركز لقاحات كورونا بمكة، اتخذ من جامعة أم القرى مقراً له، وقد بدأ بشكل فعلي في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.