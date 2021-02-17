شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يحدد المناطق المتأثرة بانخفاض الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع تكوُّن سحب ممطرة بعضها رعدي على أجزاء من مناطق: المدينة المنورة وحائل والشمالية وتبوك، مساء اليوم.

وأضاف الحصيني أن الرياح ستكون متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشمالية الغربية والشمالية وشمال الشرقية، وهي مثيرة للغبار، مشيرًا إلى بدء انخفاض في الحرارة على المناطق الشمالية الغربية.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.