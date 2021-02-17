مجلس الوزراء يدين إرهاب الحوثيين ضد مطار أبها: سنتخذ الإجراءات اللازمة

جدد مجلس الوزراء (خلال اجتماعه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي)، جدد التنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي).

وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية، كما أدان الأعمال العدائية العسكرية للميليشيات الحوثية المقوِّضة للسلام في اليمن، مطالبًا بوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس جدد دعم السعودية للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتأكيدها أمام منتدى فيليا لبناء الصداقة والاستقرار من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية.

وبيَّن ضرورة ضمان حرية التجارة والملاحة واحترام مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أي التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول؛ بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي، والوقوف التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

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