مجلس الوزراء يبحث تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، (عبر الاتصال المرئي)، مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والمؤشرات ذات الصلة.

كما بحث مجلس الوزراء الجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها؛ للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتحقيق السيطرة على الوضع الوبائي.

إلى ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي في مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

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