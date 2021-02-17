إغلاق سوق الرحمانية جنوب جدة



أغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مساء الثلاثاء ، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب ‫محافظة جدة‬، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك. يأتي ذلك في ظل متابعة الأمير مشعل بن ماجد لأعمال اللجان المختصة في عدة مواقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".

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