السعودية اليوم / الصومال وإيطاليا توقعان اتفاقية تعاون لدعم القطاع الصحي



مقديشو 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

وقعت الحكومتان الصومالية والإيطالية، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع لدعم القطاع الصحي في الصومال بقيمة 3 ملايين يورو.

وأشارت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكر، إلى أن إيطاليا خصصت المبلغ المذكور للمستشفيات التابعة للوزارة والتي تلبي الاحتياجات الصحية للفقراء غير القادرين على تحمل النفقات الطبية.

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