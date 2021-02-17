السعودية اليوم / مصر تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 633 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 175059 حالةً من ضمنهم 135670 حالة تم شفاؤها، و 10101 حالة وفاة.

// انتهى //

03:03ت م

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القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 51 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 175059 حالةً من ضمنهم 135670 حالة تم شفاؤها، و 10101 حالة وفاة.// انتهى //03:03ت م0011

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