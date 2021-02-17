السعودية اليوم / تونس تسجل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 780 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت الصحة التونسية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 224,329 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7617 وفاة.

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00:51ت م

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تونس 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 780 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 42 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت الصحة التونسية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 224,329 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7617 وفاة.// انتهى //00:51ت م0007

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