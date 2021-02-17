السعودية اليوم / إغلاق سوق شعبي بجدة لرصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية



جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، أمس الثلاثاء، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب محافظة جدة لرصدها مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك.

ويأتي ذلك في ظل متابعة من سمو محافظ جدة لأعمال اللجان المختصة في عدة مواقع للحد من انتشار

// انتهى //

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جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، أمس الثلاثاء، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب محافظة جدة لرصدها مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك.ويأتي ذلك في ظل متابعة من سمو محافظ جدة لأعمال اللجان المختصة في عدة مواقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.// انتهى //00:46ت م0005

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