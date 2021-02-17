السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 10057 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 10057 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,096,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 65979 وفاة.

// انتهى //

23:57ت م

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مدريد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 10057 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,096,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 65979 وفاة.// انتهى //23:57ت م0230

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