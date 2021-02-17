السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية بدولة الكويت



الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة بالرياض, معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت .

وجرى خلال اللقاء تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى و توجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله و رعاهم ـ .

كما جرى تناول الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تعزيز مكانة مجلس التعاون والحفاظ على مكتسباته، ودوره في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي.

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23:44ت م

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