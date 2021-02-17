التحالف يُعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

محمد الفلاح - التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الأربعاء 17 فبراير 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.



وأكد التحالف "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين والاعيان المدنية متعمده وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي الدولي.

وقال التحالف إن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين من تخطيط قادة الحرس الثوري لإيران في صنعاء".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق أنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

وكان تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية مؤخراً قد أوضح بأن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.