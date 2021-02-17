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محمد الفلاح - السعودية: أعمال الحوثيين الإرهابية تقوض السلام في اليمن

الأربعاء 17 فبراير 2021

جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته للتنديد بالهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها.



وقال مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته عبر الاتصال المرئي الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية تقوض السلام في اليمن.

وأكد أن المملكة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها ولحفظ سلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وشدد مجلس الوزراء على مضامين الرسالة التي وجهها وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والدعوة للتنديد بالهجوم "الإرهابي الجبان" من ميليشيا الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن.

في سياق آخر، جدد مجلس الوزراء التأكيد على دعم السعودية للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

كما اعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين "للهجمات الإرهابية الجبانة" التي استهدفت مطار أربيل الدولي وقوفها التام إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من خطوات لحفظ أمنه.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة الخطية التي بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وما تضمنته من التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي في مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتحقيق السيطرة على الوضع الوبائي.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى عدد من القرارات منها، تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).

كما تم إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 22 / 1 / 1386هـ ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 2021 م ، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار.

ووافق المجلس على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.