شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير «مسيرة مفخخة» حوثية باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وشدد التحالف، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.