شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جولة على مساجد الرياض في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين المنصرمين 5516 جولة رقابية على جميع مساجد وجوامع منطقة الرياض ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كوفيد- 19، وتم ضبط 749 مخالفة ومعالجتها فوراً. وأكد مدير الفرع د. أحمد الفارس، مواصلة الفرع الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، منوهاً بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا