شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم صوماليلاند بـ100 طن تمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروعه لتوزيع 100 طن من التمور في مدينة هرجيسا التابعة لإقليم صوماليلاند، استفاد منها 100.000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند. وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل شيخ بالشكر الجزيل لحكومة المملكة ممثلة بالمركز على الدعم الدائم والمتابعة للوضع الإنساني هناك، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الأكثر ضعفًا. وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع التمور على المحتاجين في صوماليلاند.