شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نظام المشاريع البحثية الجديد بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة نجران د. فلاح السبيعي، أمس، النسخة الجديدة من نظام إدارة المشاريع البحثية الجديد «بحثي» وفقا لأفضل الممارسات المتبعة وبناء على اللوائح التنظيمية في إدارة البحث العلمي.

وأكد السبيعي أن الجامعة ماضية قدماً بمسيرتها التطويرية لتجويد منتجاتها ونظمها في مختلف المجالات، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء والتخطيط السليم في مواكبة الأحداث، مشدداً على أهمية التطوير المستمر في خدمات الجامعة وأنظمتها ومضاعفة الجهود في ذلك.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سعيد السريعي أن النظام الجديد يربط الباحثين من داخل وخارج الجامعة، حيث يمنح الصلاحيات في إنجاز المهام واتخاذ الإجراءات لعميد البحث العلمي، ومجلس عمادة البحث العلمي، وإدارة المشاريع البحثية، والشؤون المالية، ومديري المراكز البحثية، والمحكمين والفاحصين.

بدوره استعرض عميد عمادة البحث العلمي د. ماطر محنشي مميزات البرنامج ودوره في تسهيل عملية تقديم وتتبع المقترحات البحثية من مرحلة التقديم إلى مرحلة توقيع العقد، وإمكانية استحداث برامج بحثية جديدة مثل برنامج الفرق البحثية والكراسي البحثية وغيرها من البرامج، إضافة إلى احتوائه على بوابة إلكترونية خاصة بالمحكمين والفاحصين، وشمول جميع النماذج الإلكترونية التي يحتاجها الباحث في عملية إدارة المشروع البحثي وعلمية النشر، وإمكانية تتبع ميزانية المشروع البحثي وإدارة السلف والمكافآت، والإعلان والتسجيل في الدورات والورش والأنشطة المعلنة من قبل العمادة، إلى جانب توفير الكشوفات والتقارير الذكية ولوحات التحكم ومتابعة للمنافسات البحثية.