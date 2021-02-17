شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 مساجد «احترازيا».. بينها 2 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة 2 في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بكورونا بهما، حالة بجامع بحي أم الحمام بالرياض، وحالة واحدة في حريملاء، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيها حالة واحدة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية رصد فيهما حالتان، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم رصد فيهما 8 حالات، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة رصد في كل منهما حالة واحدة.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد أمس بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك. ودعت المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها.