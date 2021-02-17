شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 مساجد «احترازيا».. بينها 2 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 9 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة لكورونا المستجد بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال تسعة أيام 79 مسجداً تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة 2 في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بكورونا بهما، حالة بجامع بحي أم الحمام بالرياض، وحالة واحدة في حريملاء، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيها حالة واحدة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية رصد فيهما حالتان، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم رصد فيهما 8 حالات، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة رصد في كل منهما حالة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد أمس بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك. ودعت المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها.