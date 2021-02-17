شكرا لقرائتكم خبر عن 73 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الملك خالد بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 73.833 مراجعاً من خدمات قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد العام خلال عام 2020م، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 42336 مراجعاً، كما أجرى المستشفى 1357020 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 46183 مراجعاً ، فيما تم صرف 261484 وصفة علاجية، كما نفذ 1609 زيارات منزلية، فيما أجريت 696 عملية جراحية. كما قدم المستشفى عددا من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وقدم مركز طب الأسنان التخصصي التابع لصحة حفر الباطن خدماته العلاجية لـ3.297 مراجعا ومراجعة خلال شهر يناير لعام 2021م. وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 570 مراجعا، و54 مراجعا لعيادة جراحة اللثة، كما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 443 مراجعا، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 434 مراجعا.

وأضافت صحة حفر الباطن: إن عيادة طب أسنان الأطفال قدمت خدماتها لـ329 طفلاً، وأجرى المركز 555 أشعة، ومتابعة 343 مراجعا في عيادة تقويم الأسنان، في حين بلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 75 مراجعا، إضافة إلى تقديم خدمة الكشف البصري لـ476 مراجعا.

وواصلت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والصيدليات للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورصد المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم. وأكدت استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.