شكرا لقرائتكم خبر عن 54 ألف زيارة منزلية للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية 54231 زيارة للمرضى في منازلهم، وذلك خلال عام 2020م، استفاد منها 41253 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج. فيما تم تنفيذ 14566 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى خلال نفس الفترة.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.