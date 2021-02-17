شكرا لقرائتكم خبر عن مسح وطني لصحة الطلبة النفسية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. محمد المقبل مع مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية د. عبدالحميد الحبيب، أمس، تنفيذ برامج تعزيز الصحة النفسية الموجهة لطلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح د. الحبيب أن البرامج تمثلت في التعاون لإعداد دليل إرشادي موحد لوحدات الإرشاد الطلابي بالمملكة، والتعاون لإعداد مشروع مسح وطني للصحة النفسية لسن 18 فأقل إلكترونيا، وتأهيل المرشدين في الإرشاد الطلابي من خلال برنامج دبلوم في الصحة النفسية يمكنهم من التعامل مع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التقييم المبدئي لمنصة المدارس المعززة للصحة النفسية التي أنشأها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لرفع الوعي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأكد أهمية دعم الوزارة لجهود المركز من أجل الوصول إلى بيئة معززة للصحة النفسية في التعليم العام، فيما تطلع د. المقبل للمزيد من التعاون البناء في كافة المجالات التي تخدم الصحة النفسية للطلاب والطالبات.