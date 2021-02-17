شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان: الإعلام يخدم الوطن وفق قيم نبيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية دور وسائل الإعلام في رسالتها السامية لخدمة الوطن وما يهم المجتمع.

ودعا سموه، لدى استقباله رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365” للإعلام، الوليد بن حمد آل مبارك، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى استمرار تلك الرسالة، وفق قيم الإعلام النبيلة لخدمة المكان والإنسان.

من جهته شكر «آل مبارك»، سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال، وعلى التوجيهات التي اتسم بها، وعلى دعمه المتواصل للنشاط الإعلامي في المنطقة.

دعم متواصل من سمو نائب أمير الشرقية للنشاط الإعلامي في المنطقة