شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لرئيس مجلس إدارة "اليوم": واصلوا رسالتكم السامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة أن تستمر وسائل الإعلام في رسالتها السامية لخدمة قضايا الوطن وما يهم المجتمع وأن تعمل على تطوير أدواتها وطرق وصولها لكافة الشرائح.

وأشار سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365” للإعلام الوليد بن حمد آل مبارك، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى ضرورة الحفاظ على قيم المهنة النبيلة من مصداقية وموثوقية، وأن تتسم أعمالها بالجودة العالية، وأن تحاكي مستجدات الإعلام الحديث.

من جهته قدم «آل مبارك» ، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال والتوجيهات السديدة.

الوليد آل مبارك يشكر الأمير سعود بن نايف على الاستقبال والتوجيهات السديدة