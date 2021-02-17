طريقة الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل في المملكة 1442

الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل من الأشياء الهامة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال موقعه على الإنترنت من أجل تنمية العمل الحر والتشجيع عليه لأصحاب المهن المختلف ومن لا يجد وظيفة ويتمكن من القيام بعمل يدر عليه دخلاً أو حتى الموظف الذي يريد زيادة الدخل الخاص به. يمكن التقديم على تمويل نفاذ من خلال موقع البنك إذا توافرت مجموعة من الشروط سوف نتعرف عليها في التالي.

الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل

يتمكن كل من يبحث عن تمويل شخصي مناسب لكي ينفذ مشروع متعلق بحرفته أو بعلمه أن يتقدم غلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويقدم لهم الأوراق اللازمة وتتم هذه الخطوات بطريقة إلكترونية فقط عبر موقع البنك على الإنترنت ويمكن اتباع هذه الطريقة للتقديم:

الوصول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية

اختيار المنتجات ومنها منتجات الأفراد ثم تمويل العمل الحر.

الدخول على تمويل نفاذ واختيار التمويل النقدي.

الانتقال غلى الخدمة وتسجيل الدخول على حساب المستفيد أو استخدام حساب النفاذ الوطني الحر.

إدخال البيانات المطلوبة وملء نموذج التقديم.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة ثم الضغط على تقديم.

يتم التحقق من البيانات والأوراق وتقديم التمويل حسب توافر الشروط.

شروط الحصول على تمويل نفاذ النقدي

يتم تقديم تمويل نفاذ للعاطلين عن العمل ومن لم يبلغ راتبهم 14 ألف ريال سعودي والباحثين عن عمل وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ومنها: