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طريقة الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل في المملكة 1442

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الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل من الأشياء الهامة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال موقعه على الإنترنت من أجل تنمية العمل الحر والتشجيع عليه لأصحاب المهن المختلف ومن لا يجد وظيفة ويتمكن من القيام بعمل يدر عليه دخلاً أو حتى الموظف الذي يريد زيادة الدخل الخاص به. يمكن التقديم على تمويل نفاذ من خلال موقع البنك إذا توافرت مجموعة من الشروط سوف نتعرف عليها في التالي.

طريقة الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل في المملكة 1442

الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل

يتمكن كل من يبحث عن تمويل شخصي مناسب لكي ينفذ مشروع متعلق بحرفته أو بعلمه أن يتقدم غلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويقدم لهم الأوراق اللازمة وتتم هذه الخطوات بطريقة إلكترونية فقط عبر موقع البنك على الإنترنت ويمكن اتباع هذه الطريقة للتقديم:

  • الوصول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية
  • اختيار المنتجات ومنها منتجات الأفراد ثم تمويل العمل الحر.
  • الدخول على تمويل نفاذ واختيار التمويل النقدي.
  • الانتقال غلى الخدمة وتسجيل الدخول على حساب المستفيد أو استخدام حساب النفاذ الوطني الحر.
  • إدخال البيانات المطلوبة وملء نموذج التقديم.
  • رفع الأوراق والمستندات المطلوبة ثم الضغط على تقديم.
  • يتم التحقق من البيانات والأوراق وتقديم التمويل حسب توافر الشروط.

طريقة الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل في المملكة 1442
طريقة الحصول على قرض نفاذ العاطلين عن العمل في المملكة 1442

شروط الحصول على تمويل نفاذ النقدي

يتم تقديم تمويل نفاذ للعاطلين عن العمل ومن لم يبلغ راتبهم 14 ألف ريال سعودي والباحثين عن عمل وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ومنها:

  1. التقديم على التمويل خاص بالجنسية فقط
  2. لابد أن لا يقل العمر عن 18 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 60 عام.
  3. لا يزيد راتب المتقدم عن 14 ألف ريال سعودي.
  4. سداد القروض العالقة وأن يتم مرور سنة على آخر قرض من بنك التنمية الاجتماعية
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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