شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمّر «درون» حوثية أطلِقت باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح (الأربعاء)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف «استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وشدد على أن «محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب».

وأضاف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».