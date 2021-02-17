بالفيديو.. 6 خدمات جديدة بمنصة «مدرستي» خلال الفصل الدراسي الثاني

كشفت وزارة التعليم، عن خدمات جديدة تمت إضافتها على منصة «مدرستي» خلال الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يستفاد منها الطلاب والطلبات وأولياء الأمور.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو، يوضح الخدمات الجديدة والتي جاءت كالآتي:

- تحسينات الجدول الدراسي (وفق الخطط الدراسية الجديدة).

- تطبيق مصحف مدرستي (للطلاب وأولياء الأمور).

- خدمة إدراج (الأهداف التعليمية).

- خدمة بنك الإثراءات (لرفع المواد الإثرائية على المنصة).

- خدمة الإعلانات (ونشرها على مستوى المدرسة والفصل).

- خدمة تحكيم المحتوى (من قبل المشرف التربوي).

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