مفتي عام المملكة: إيذاء الجار مصيبة.. ومخالفة لـ«هدي النبي»

قال مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء إن من حقوق الجار: عيادته إذا مرض، وإقراضه إذا احتاج وإعانته في مهمته، وتفريج همه وعدم إيذائه، وعدم إعطاء الأولاد شيئا من فاكهة لا يجدها أولاد الجيران الفقراء.

وأضاف مفتي عام المملكة في مقطع فيديو، بثه الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن «كل هذا لربط المجتمع بعضه ببعض؛ فإيذاء الجار مصيبة وبلية – وللأسف الشديد – في زماننا حقوق الجوار بدأت تتقلص نظير سعة المنازل وكبرها واشتغال الناس.. أصبح كل همه نفسه فقط ولا يدري عن جاره أجائع هو أم شبعان وهذا مخالف لهدي النبي (صلى الله عليه وسلم).

اقرأ أيضا:

مفتي المملكة: القيادة حريصة على تحقيق مصالح المسلمين وسلامتهم