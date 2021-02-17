«زي الطالبات» يدفع جامعة الملك خالد لإصدار بيان توضيحي حول «التنبيهات»

أصدرت جامعة الملك خالد بيانًا توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول بعض الإجراءات المتعلقة بتدريب الطالبات.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني أن ما تم تداوله هو تنبيهات أرسلتها عضو هيئة التدريس للمقرر ذي العلاقة في شطر الطالبات في كلية التمريض بخميس مشيط من خلال نظام البلاك بورد بصورة اجتهادية وبعيدًا عن السياق الإداري الرسمي.

وأضاف أن ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة ولا يعكس واقع تدريب طالبات كلية الجامعة في جهات التدريب، مشيرا إلى أن لائحة الجامعة في هذا الجانب تنسجم مع لائحة الذوق العام وضوابط جهات التدريب مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقرة حاليا، مؤكدا أن الجامعة ستتخذ اللازم حيال ذلك.

كانت التنبيهات المشار إليها، تضمنت تنبيهات بوجوب التزام الطالبات بالزي الرسمي للتدريب العملي وعدم ذهاب المخالفات لذلك، وتضمنت التنبيهات تحديدًا لهذا الزي وارتداء النقاب.