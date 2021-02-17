شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق سوق شعبي مخالف للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، أمس الثلاثاء، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب المحافظة لرصدها مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك.

ويأتي ذلك في ظل متابعة من سمو محافظ جدة لأعمال اللجان المختصة في عدة مواقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.