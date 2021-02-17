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جدة.. إغلاق سوق شعبي مخالف للإجراءات الاحترازية

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الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، أمس الثلاثاء، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب المحافظة لرصدها مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك.

ويأتي ذلك في ظل متابعة من سمو محافظ جدة لأعمال اللجان المختصة في عدة مواقع للحد من انتشار كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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