شكرا لقرائتكم خبر عن «عسير» تكثف حملاتها التوعوية في الحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق المجتمعية تطبيق مبادرة "لسلامتنا نلتزم" بهدف رفع الوعي والتوعية والتوجيه بالالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية لمرتادي الحدائق والمتنزهات بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملات التوعوية مستمرة منذ انطلاق المبادرة في عدة مواقع متنوعة بمشاركةِ الفرق التطوعية وفريق الأمانة التطوعي وذلك بمباشرة ٨٠ متطوعاً ومتطوعة للحدائق والمتنزهات وتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الأمانة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع انتشار الفيروس من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والرقابية والتطوعية التي من ضمنها تفعيل هذه المبادرة في الحدائق والمتنزهات علاوةً على تفعيلها مسبقًا في المجمعات التجارية للإسهام والحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعلياً.