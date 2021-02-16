شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«ظلم» لاستقبال 16 مصابًا في حوادث مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى ظلم العام، الأسبوع الجاري، حالة الطوارئ ليومين متتالين، لاستقباله 16 حالة إصابة ناتجة عن حوادث مرورية مختلفة، وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

وفور تلقيه بلاغات الحوادث استدعى مستشفى ظلم العام،؛ كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لمواقع الحوادث، وشاركت فرق الهلال الأحمر في إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى.

واستقبل المستشفى ظلم 9 حالات إصابة في حادث مروري وقع على مقربة من مركز ظلم، وبعث فرقتين اسعافيتين مجهزة للموقع وتم نقل 6 حالات للمستشفى فيما نقلت فرق الهلال الأحمر 3 حالات.

وفي حادث مروري آخر، مساء أمس الأول بالقرب من قرية الحفيرة، سجلت حالة وفاة فيما استقبل مستشفى ظلم 6 حالات إصابة، وشاركت فرق المستشفى في مباشرة إنقاذ وإسعاف الحالات بالموقع.

فيما تم نقل 3 حالات إلى مستشفيات الطائف بعد إجراء الإسعافات الأولية نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية المتقدمة. وقرر أطباء مستشفى ظلم إدخال ثلاث حالات إلى قسم التنويم ولازالت تتلقى الرعاية الطبية.