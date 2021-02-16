رسالة من الأمن العام بشأن العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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وجه الأمن العام رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بعد الحصول على تصريح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء: عند حصولك على تصريح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام احرص على التقيد بالموعد المحدد في التصريح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، التأكيد على عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل الحرمين الشريفين.

البقعة الوحيدة المعقمة في العالم:

وقال الشيخ السديس في لقاء مع قناة “الإخبارية”: إنه لم تسجل حالة واحدة للإصابة بالفيروس بين المُعتمرين والزائرين، مشيرًا إلى أن الحرمين الشريفين كانا البقعة الوحيدة المُعقمة في العالم، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية.

عمليات تطهير مستمر:

وأشار الشيخ السديس إلى أن عدم تسجيل حالات كورونا داخل الحرمين جاء نتيجة التعقيم والتطهير المُستمر وعدم وجود تجمعات.

ودعا الشيخ السديس الجميع إلى أهمية الحزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا في المملكة.

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