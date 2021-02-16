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إغلاق سوق الصواريخ في جدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

إغلاق سوق الصواريخ في جدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بتوجيه من المحافظ الأمير مشعل بن ماجد

متابعات الخليج 365 - جدة

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وجه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، بإغلاق سوق الرحمانية “الصواريخ” الواقع في جنوب المحافظة.

إغلاق سوق الصواريخ:  

وبحسب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، يأتي القرار لعدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي سوق الصواريخ وإدارته.

ونشرت الإمارة لقطات تبين إغلاق السوق بسبب عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

إغلاق سوق الصواريخ في جدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365

حالات في

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بالفيروس تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي: إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

إغلاق سوق الصواريخ في جدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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