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شكرا لقرائتكم التجارة تشهر بمصنع يبيع أسلاكًا مغشوشة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16
ولفتت إلى أن المخالف يبيع أسلاكًا مغشوشة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم فرض عقوبات عليها وهي غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 6 أشهر، مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
التجارة تشهر بمصنع يبيع أسلاكًا مغشوشة في الرياض
فرض غرامة مالية على المخالف بقيمة 300 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بمصنع يبيع أسلاكًا مغشوشة.
غش تجاري:
وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المخالفة هي غش تجاري لمصنع قمة النخبة للصناعة للمخالف أحمد بن محمد بن سالم باقيس في الرياض، ويعمل في صناعة الأسلاك والكابيلات.
عقوبات على المخالف:
ولفتت إلى أن المخالف يبيع أسلاكًا مغشوشة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم فرض عقوبات عليها وهي غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 6 أشهر، مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
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