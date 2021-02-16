شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يحتفي بفرسان جائزة القيم التربوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي الحفل الافتراضي الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة، اليوم الثلاثاء، لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة القيم التربوية في دورتها العاشرة على مستوى منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور مساعدي المدير العام وعدد من القيادات التربوية والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال المسعودي: «نعيش في ظل قيادة أثبتت للعالم أجمع أننا في وطن القيم الذي يعرف قيمة الإنسان، مشيراً إلى أن للمؤسسات التربوية دورا مهما لبناء أجيال يعتزّون بدينهم ووطنهم وقيادتهم، ويحملون رسالتهم الإنسانية السمحة أينما حلّوا وارتحلوا، مؤكداً أهمية زراعة القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات».

وأشار إلى أن الجائزة التي تحتفل في عامها العاشر بالفائزين والفائزات تهدف لترسيخ القيم السامية وتعزيز الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، ونشر القيم الإيجابية بين أطياف المجتمع بشكل عام والطلاب والطالبات على وجه التحديد، وتنمّي في نفوسهم كذلك تحمّل المسؤولية وحب التطوع وغيرها من الأعمال الإنسانية، مقدماً شكره لمكتبي التعليم بشمال جدة بنين وبنات ولكافة القائمين على هذه المسابقة ولشركاء النجاح على جهودهم المبذولة لنجاح واستمرار الجائزة.

من جهته، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة المشرف التنفيذي للجائزة حميد الغامدي: «جائزة القيم التربوية وعلى مدى 10 سنوات هدفت إلى ترسيخ القيم التربوية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وفق المنهج الإسلامي، إضافة إلى أهميتها في الحث على التطوع وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات ليكونوا فاعلين وبنائين في مجتمعهم من خلال مشاريع عملية تُنفذ على أرض الواقع من قبل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ومن المدارس والأسر وأولياء الأمور».

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين والفائزات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وعرض عدد من أبرز المشاريع الفائزة في المسابقة والمقدمة من المشاركين، وأوبريتا بعنوان «وطن القيم»، وعرضا مرئيا للجائزة في نسختها العاشرة استعرض أبرز محطات المسابقة وآليتها ومراحلها.